Петрозаводск попросит у Петербурга в дар невостребованные троллейбусы

Закупленных в прошлом году с помощью правительства республики 21 троллейбуса недостаточно для решения транспортного вопроса в Петрозаводске. Мэр намерен обратиться за помощью к властям Петербурга.

Владимир Любарский дал поручение обсудить с властями северной столицы возможность передачи троллейбусов, которые не востребованы в Петербурге.

Мэр рассчитывает, что их можно будет получить безвозмездно. Напомним, такой опыт уже был, несколько лет назад Петрозаводску передали 10 троллейбусов.

- Транспорт из северной столицы хорошо зарекомендовал себя в наших условиях,

- отметил Любарский.

Он добавил, что также на условиях льготного лизинга планируют заказать 27 троллейбусов. Городские власти надеются получить первые 10 уже осенью.

- Но надо понимать, что на этот транспорт потребуются серьезные бюджетные средства, - заявил Любарский. // фото: администрация Петрозаводска