14 марта 2023, 20:11
Умер бывший секретарь ЦИК Карелии
Владимир Шлыков скончался на 84-м году жизни
Ушел из жизни бывший секретарь Центральной избирательной комиссии Карелии Владимир Шлыков. Об этом сообщает официальный паблик ЦИК республики.
Шлыкову было 83 года. Он занимал должность секретаря ЦИК с 1995 по 1999 год.
Как отмечается в публикации, Владимир Шлыков посвятил государственной службе в Карелии 19 лет, трудился в сфере образования. Он многое сделал и для становления избирательной системы в РК. // Фото: unsplash.com, vk.com/karelia_vybor