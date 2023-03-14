Умер бывший секретарь ЦИК Карелии

Ушел из жизни бывший секретарь Центральной избирательной комиссии Карелии Владимир Шлыков. Об этом сообщает официальный паблик ЦИК республики.

Шлыкову было 83 года. Он занимал должность секретаря ЦИК с 1995 по 1999 год.

Как отмечается в публикации, Владимир Шлыков посвятил государственной службе в Карелии 19 лет, трудился в сфере образования. Он многое сделал и для становления избирательной системы в РК. // Фото: unsplash.com, vk.com/karelia_vybor