Изгои Арктической зоны: «черные метки» получают школы Лоухского района

Текст: Татьяна Смирнова

Когда власть стала рассказывать о планах развития Арктической зоны России (а в Карелии это около 40 процентов территории) под лозунгом «Чтобы людям было комфортнее жить и работать на Севере!» – многие поверили. «Статус арктических территорий дает бизнесу множество льгот и преференций, а населению – бесплатные земельные участки», – делились светлыми планами власти Карелии. А в августе 2022 года было официально сообщено, что «В ближайшие годы в развитие шести арктических муниципальных образований будет вложено 97 миллиардов рублей. В настоящее время резиденты Арктической зоны инвестировали в проекты 12 миллиардов рублей и создали 334 рабочих места».

За этими умопомрачительными суммами хочется увидеть: стало ли людям комфортнее жить на Севере, и какие у населения «перспективной зоны» перспективы? Власть на эту тему в последнее время помалкивает. А граждане делятся в соцсетях совсем не радостными новостями.

21 февраля в поселок Амбарный приехали представители администрации Лоухского района, чтобы сделать на родительском собрании важное сообщение: в 2023-2024 учебном году местная школа работать не будет. Детей планируется возить на занятия в поселок Энгозеро, который территориально входит в состав Амбарнского поселения – за 20 километров по плохой дороге.

«Недавно нам было сказано, что слишком накладно содержать такую малочисленную школу, и очень рационально будет ее закрыть»,

– сообщили жители Амбарного в местной группе в соцсети.

«Мы, родители, считаем, что в результате ликвидации или реорганизации школы права наших детей будут нарушены или, как минимум, ущемлены. Сегодня все говорят, что, мол, к сожалению, но школы приходится закрывать, потому что неэффективно их содержать при малом числе детей, да и преподавание не такое качественное, и техническая база отстает, и молодых кадров нет… В нашей школе для детей созданы все условия для качественного образования, классы оснащены всем необходимым, интернет, внеклассные мероприятия, горячее питание (самое лучшее в районе)».

Родители знают и указывают районной администрации на то, что в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего образования.

«А нам предлагают, чтобы наши дети ездили в соседний поселок. В связи с подвозом детей в школу (который нам обещают организовать), дети вынуждены будут вставать раньше как минимум на час».

«Дети, у которых уроков будет меньше, вынуждены будут ждать окончания занятий других, чтобы уехать домой. День вне дома, дорога, постоянное ожидание. И после нелегкой дороги нужно будет делать уроки. Не все дети хорошо переносят дорогу. Дорога лесная (если ее возможно назвать дорогой). Идёт по кромке оврага, ограждений нет, а грунт на обочине проваливается. И не стоит забывать о климатических условиях нашей местности. Морозы, дожди, метели…», – напоминают взрослые.

Известно родителям и о том, что законом «Об образовании» предусмотрены меры, учитывающие интересы граждан при ликвидации школ. «Образовательную организацию могут закрыть только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения и с учетом мнения граждан… В нашем случае в комиссии находятся те, кто уже все решил не в пользу нашей школы», – утверждают они.

Достаточно полистать новости Амбарнской девятилетки в соцсети, чтобы понять, что школа держит двери открытыми для местных ребят и после уроков. Да, деревянная, но теплая и комфортная. Сегодня в ней 11 школьников, но все они знают, чем знаменит их поселок, который появился на карте благодаря строительству Мурманской (Октябрьской) железной дороги. Кстати, интересный исторический факт: в 1916 году именно в Амбарном сошлись бригады строителей, и дорога соединилась в одно целое. По этому поводу торжественно был забит «золотой костыль», и в поселке установлен памятник всем тем, кто прорубал скалы, наводил мосты и укладывал рельсы в глухой тайге, осваивая Русский Север.

«Если будете со всем соглашаться, будет так же, как в других поселках: школы закрыли «с согласия родителей», а комиссии все равно, как будут возить детей»,

– прокомментировала пост родителей жительница соседнего Плотинского поселения Ольга Квяткевич.

«Сегодня из Тэдино возят детей на легковой машине, которая на ладан дышит. И считают нормой, не говоря уже об отсутствии сопровождения, которое должно быть… А ведь это наши дети. Интересно, кто-нибудь из тех членов комиссии захотел бы, чтобы их детей возили каждый день по таким дорогам? Понятно, отстаивать интересы района тяжело, идти против системы сложно, но можно попробовать…», – считает Ольга.

Жителей соседних поселений объединяет сегодня одна беда – планируемое закрытие школ. Когда-то поселок Плотина давал стране слюду. С уходом производства шахты затопили, но жизнь отсюда не ушла. Поселение, в отличие от многих в Карелии, потерявших основные источники доходов, продолжает по возможности крепко стоять на ногах. Говорят, благодаря сплоченности населения и главе, которая живет интересами людей. Маленький пример: когда большинство поселков в глубинке остались без общественного транспорта, в Плотине приобрели автобус и платят зарплату водителю, который по потребности отвозит жителей в райцентр по неотложным делам…





«На данный момент остро стоит вопрос о закрытии ставшей многим из нас родной МБОУ Плотинской СОШ, – пишет сообщество «ЭкоПлотина», созданное для защиты территории исконного обитания местного населения.

О том, какая ситуация сложилась в Плотинской средней общеобразовательной школе пишут местные жители. В 2023-2024 учебном году в школе останется 5 учеников. Одна второклассница, одна шестиклассница, две семиклассницы и один восьмиклассник. Отдел образования совместно с учредителем – администрацией Лоухского района –решили, что слишком накладно содержать такую малочисленную школу. Они предложили возить детей ежедневно по грунтовой дороге за 32 километра. А второклассницу, проживающую в посёлке Чкаловский, ещё на 14 километров дальше!

«В нашей школе для детей созданы все условия, и уютные классы, и горячее питание. А то, что их так мало – совсем не значит, что они должны целый день скитаться вдали от дома»,

– читаем тревожные мысли родителей.

Люди при этом напоминают: нынешний год президент объявил Годом наставника и учителя. Но президент говорит одно, а власти на местах делают другое.

«Дети - наше будущее, говорят нам с высоких трибун. В нашем случае, кажется, о детях не думает никто. Речь идёт только о финансах. Каждый ребёнок в нашей стране имеет право жить в семье и ходить в школу, которая находится рядом с домом. Ученики на месте посещают внеклассные мероприятия, кружки. На каникулах дети организованы, для них проводятся тематические занятия. В случае необходимость дети могут дополнительно заниматься с учителями во второй половине дня. Классы оборудованы различной, современной оргтехникой. В школе есть высокоскоростной интернет. К каждому ребёнку у учителей найден индивидуальный подход».

В случае закрытия школы дети будут лишены участия во внеклассных мероприятиях. На каникулах будут предоставлены сами себе. Дополнительные занятия в случае болезни также невозможны. В связи с подвозом детей в школу (продолжительность поездки составляет 1 час в одну сторону) несоразмерно возрастает нагрузка, как физическая, так и психологическая. Дети вынуждены будут вставать по утрам как минимум на час раньше и после возвращения домой, утомлённые дорогой, делать уроки. Кроме того, со слов родителей, некоторые дети очень плохо переносят поездки. О каком качестве знаний можно говорить в таких условиях?

Не случайно некоторые родители подумывают о том, чтобы уехать подальше от хваленой Арктической зоны – ради нормальной жизни детей.