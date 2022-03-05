Петрозаводск попал в десятку популярных городов для командировок

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг городов, в которые россияне чаще всего ездят в командировки. Попала туда и столица Карелии.

Люди чаще всего отправляются в командировку в Петрозаводск на четыре ночи. Сутки проживания стоят, в среднем, 3500 рублей.

Помимо нашего города в список вошли Симферополь, Санкт-Петербург, Красноярск, Краснодар, Воронеж и другие населенные пункты.

Список составлен на основании данных бронирований жилья россиянами в 2022 году. Фото pixabay.com/rauschenberger