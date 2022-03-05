Кубу меняем на Мальдивы 

Последние события в стране и в мире вновь стали для любителей зарубежного отдыха серьезным препятствием для путешествий. Что происходит на туристическом рынке? Какие варианты отдыха предлагают клиентам петрозаводские туристические агентства? Насколько легко сейчас вернуться домой из-за рубежа?



В карельском управлении по туризму сообщили, что жители республики, которые приобретали путевки у туроператоров, постепенно возвращаются домой и проблем с тем, как добраться до республики, у них нет. Действует программа «Турпомощь». Если возникли сложности с вылетом, следует обратиться за помощью через мобильное приложение «Помощник туриста».

«Моя коллега сейчас находится за границей в Мексике. Отдыхает хорошо, никаких трудностей не возникает, к русским относятся нормально. В принципе, если новости не смотреть, то обычный отдых», - рассказали в турфире «Сказка Тур».

Как быть, если ваш тур отменили? Можно ли поменять Кубу на Мальдивы, и почему не всем это предложение походит? Об этом и о многом другом читайте в статье нашего издания.