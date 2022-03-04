Школьникам Карелии предложили бесплатно учиться на врачей и медсестер

Медвежьегорская центральная районная больница начала принимать документы учащихся 9 и 11 классов для заключения договоров о целевом обучении. Сообщение об этом появилось в официальном паблике ЦРБ ВКонтакте.

Целевики могут получить как высшее образование, так и среднее профессиональное. Платить им не придется, трудоустройство по окончании обучения гарантировано.

На время обучения студентам предоставят ежемесячную стипендию, при поступлении им полагается единовременная выплата.

При трудоустройстве после окончания обучения по целевому договору от учреждения специалист может претендовать на предоставление служебного жилья, подчеркнули в медучреждении.

Сейчас по целевым договорам с ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ» уже обучаются 53 студента. Из них: 27 целевых договоров на уровне специалитета, 4 – уровня ординатуры, 22 - уровня среднего медицинского образования. // Фото: источник