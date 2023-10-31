Петрозаводск попал в десятку мистических мест для путешествий осенью

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру определил десять самых мистических направлений для поездок этой осенью. В список включили и Карелию. Составители топа мистических направлений опирались на городские легенды, таинственные рассказы, исторические анекдоты.

Лавры первенства у Петербурга, следом идет Калининград с фортами и подземельями, далее Нижний Новгород, в окрестностях которого есть озеро Светлояр, по легенде, возникшее на месте древнего Китежа.

Петрозаводск в списке мистических направлений расположился на четвертом месте. Пять проведенных в нашем крае ночей обойдутся путешественнику в среднем примерно в 3258 рублей.

Также среди загадочных мест – Керчь, Псков, Выборг, Чемал, Переславль-Залесский, Хужир. // фото «Петрозаводск говорит»