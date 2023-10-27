Ансамбль исполнителей на аэрофонах появится в Петрозаводске

В Петрозаводске создадут ансамбль исполнителей на традиционных аэрофонах. Об этом рассказали в региональном министерстве культуры. Коллектив создадут в центре народного творчества и культурных инициатив.

Участники смогут освоить игру на sarvi, torvi, pilli или обертоновой флейте с нуля бесплатно. Уроки будет вести известный карельский музыкант Денис Козлов.

Желающим попробовать свои силы и присоединиться к ансамблю, нужно заполнить анкету.

Предпочтительный возраст участников – старше 6 лет. Заниматься можно без своего инструмента. // фото скриншот видео из VK-паблика министерства культуры РК