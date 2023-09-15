Петрозаводск окультуривает набережную Лососинки

Мы очень любим нашу историческую речку Лососинку и обязаны ей рождением нашего города. Ведь именно она и ее быстрое течение (в свое время) послужили причиной создания здесь Петровского завода и, конечно, Петровской слободы. Мы привыкли гулять по левому берегу реки, но совсем скоро нам подарят возможность прогуливаться с обеих сторон речного тока.

По крайней мере так обещает плакат, говорящий о завершении строительства ЖК «Речка» в последнем квартале 2023 года. Работа идет полным ходом. Выстраивается даже смотровая площадка. Каменная кладка обула правый берег Лососинки, а в планах - строительство дополнительных мостов.