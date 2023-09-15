15 сентября 2023, 11:50
Общество

Молочную ферму превратили в большую свалку – ответил собственник

Суд обязал владельца заброшенного здания в Кондопожском районе убрать мусор

Молочная ферма в Кончезере закрылась, здание частично разрушилось, и там стали складировать мусор. Эта ситуация не устроила Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Проверка выявила несанкционированную свалку. В здание бывшей фермы сбрасывали отходы производства и потребления.

- Размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещено федеральным законодательством,

- отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Против собственников здания, ООО АН «Земельное агентство», подал иск природоохранный прокурор. Суд обязал ответчика ликвидировать свалку. // фото: Tom Fisk/pexels.com

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новости Карелии
Кондопожский район
свалка