Молочную ферму превратили в большую свалку – ответил собственник

Молочная ферма в Кончезере закрылась, здание частично разрушилось, и там стали складировать мусор. Эта ситуация не устроила Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Проверка выявила несанкционированную свалку. В здание бывшей фермы сбрасывали отходы производства и потребления.

- Размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещено федеральным законодательством,

- отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Против собственников здания, ООО АН «Земельное агентство», подал иск природоохранный прокурор. Суд обязал ответчика ликвидировать свалку. // фото: Tom Fisk/pexels.com