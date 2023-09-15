Музыка для героев: мирный Крым

Общественный деятель Максим Мазуровский и его единомышленники вновь летали в Крым военным бортом, чтобы поддержать наших парней в частях и госпиталях. В итоговом фильме бывшие заключенные, раненные, военные, срочники, беженцы, депутаты, чиновники и мирные жители говорят о жизни на полуострове, о войне и о будущем.

"Видео с первой поездки в марте было больше о войне, тогда во время нашего выступления солдаты приехали на танке. В этот раз мини-фильм получился о мирной жизни в августовском Крыму. Тронули «приветы» родным от срочников из Кондопоги, Медвежьегорска, Беломорска, Янишполя и Белозерска. Подарил им свои книги о смысле жизни и национальной идее «Корабль находит гавань»,

- рассказывает Максим Мазуровский.

По мнению Максима, в России две страны: одна воюет за восстановление суверенитета, а другая продолжает жить прежней жизнью. Реальность такова, что по-прежнему уже не будет. И чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее сможем внутренне мобилизоваться, а это дает больше шансов сохраниться как державе, так и в конечном итоге, всему роду человеческому.