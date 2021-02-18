Петрозаводск обновил «морозный» рекорд

Новый температурный рекорд установлен в Петрозаводске. Сегодня, 18 февраля, столица Карелии пережила самый холодной день.

Как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», таблицу рекордов занимает 18 февраля 2021 года со значением -31,2 градуса. Прошлый рекорд был установлен 18 февраля 1998 года, в тот день воздух остыл до минус 29,7 градусов.

Также погодный паблик обратил внимание, что год назад - 18 февраля 2020 года – был установлен рекорд положительной температуры. В тот день воздух прогрелся до плюс 4,2 градусов.

Какая погода ожидает жителей и гостей республики в пятницу, можно посмотреть здесь. (фото cheltv.ru)