В пятницу температура воздуха в Карелии опустится до минус 32

Завтра, 19 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный умеренный, днем юго-восточный, восточный слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -23, -25°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами до -32°С, днем -12, -17°С, местами до -23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -17-23, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -19-21, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -17-21, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mycdn.me