Петрозаводск начнет преображаться к Дню Победы

В мэрии Петрозаводска рассказали о том, что с завтрашнего дня город начнут украшать к Дню Победы. Так, в общественных местах столицы Карелии появятся восемь фотозон, несоклько флаговых костров, установят более 40 консолей на опорах наружного освещения

«Также у мемориального комплекса «Вечный огонь» традиционно появится арт-объект «Победа», составленный из фотографий участников Великой Отечественной войны. На клумбу высадят виолы в форме звезды», - рассказала председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Кроме того, в городе уже проходит масштабная уборка. Особое внимание уделяется местам празднования. Контроль осуществляют специалисты комитета ЖКХ. В подготовке города к празднику будет также участвовать мобильная бригада, созданная в «Службой заказчика», которая будет оперативно отрабатывать обращения граждан, поступающие в ЕДДС и мэрию через соцсети. Фото: petrozavodsk-mo.ru.