17 января 2025, 14:40
Петрозаводск и районы Карелии останутся без телевидения
На следующей неделе намечены масштабные отключения телесигнала в республике
На неделе с 20 по 26 января в Карелии ожидаются отключения телесигнала. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.
Так, в Петрозаводске эфирные телеканалы не будут работать 20 января с 8 до 17 часов. В это время будут проводиться плановые профилактические работы.
Также отключения затронут и районы республики. В разные дни недели телевидение отключится в Сортавале, в поселках Лоухи, Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши, Сосновец, Софпорог и Деревянка. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные перерывы вещания в районах связаны с проведением профилактических и монтажных работ, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: freepik.com