Петрозаводск и районы Карелии останутся без телевидения

На неделе с 20 по 26 января в Карелии ожидаются отключения телесигнала. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в Петрозаводске эфирные телеканалы не будут работать 20 января с 8 до 17 часов. В это время будут проводиться плановые профилактические работы.

Также отключения затронут и районы республики. В разные дни недели телевидение отключится в Сортавале, в поселках Лоухи, Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши, Сосновец, Софпорог и Деревянка. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные перерывы вещания в районах связаны с проведением профилактических и монтажных работ, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: freepik.com