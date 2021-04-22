22 апреля 2021, 10:15
Общество

"Петрозаводск Говорит" предлагает угадать победителя шоу «Танцы»

Среди правильно угадавших будет разыгран приз от популярного шоу, финал которого пройдет в ближайшую субботу 24 апреля

Наш сайт "Петрозаводск Говорит" совместно с шоу «Танцы на ТНТ» объявляет экспресс-конкурс! 

24 апреля, в субботу, в 18.00 телеканал ТНТ покажет финальный концерт завершающего сезона шоу ТАНЦЫ. В финал вышли  трое танцовщиков из команды Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

Мы предлагаем  проверить вашу интуицию, дорогие читатели,  и угадать,  кто же станет победителем легендарного 7 сезона проекта.

Перед вами три финалиста:

1. Алексей Мечетный (Наставник - Егор Дружинин)
2. DAM'EN (Наставник - Мигель)
3. Ксения Горячева (Наставник - Татьяна Денисова)

До 24 апреля 17 часов по московскому времени в комментариях под этим постом напишите фамилию или номер финалиста, который, по вашему мнению, станет победителем проекта.

Не забудьте поделиться постом с друзьями.  

С помощью генератора случайных чисел после эфира шоу мы выберем победителя, правильно ответившего на вопрос, и вручим подарок от любимого многими танцевального проекта ТАНЦЫ!

Подробности  об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, порядке и месте их получения по тел. 53-33-01.

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