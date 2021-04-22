"Петрозаводск Говорит" предлагает угадать победителя шоу «Танцы»

Наш сайт "Петрозаводск Говорит" совместно с шоу «Танцы на ТНТ» объявляет экспресс-конкурс!



24 апреля, в субботу, в 18.00 телеканал ТНТ покажет финальный концерт завершающего сезона шоу ТАНЦЫ. В финал вышли трое танцовщиков из команды Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.



Мы предлагаем проверить вашу интуицию, дорогие читатели, и угадать, кто же станет победителем легендарного 7 сезона проекта.

Перед вами три финалиста:



1. Алексей Мечетный (Наставник - Егор Дружинин)

2. DAM'EN (Наставник - Мигель)

3. Ксения Горячева (Наставник - Татьяна Денисова)

До 24 апреля 17 часов по московскому времени в комментариях под этим постом напишите фамилию или номер финалиста, который, по вашему мнению, станет победителем проекта.

Не забудьте поделиться постом с друзьями.



С помощью генератора случайных чисел после эфира шоу мы выберем победителя, правильно ответившего на вопрос, и вручим подарок от любимого многими танцевального проекта ТАНЦЫ!

Подробности об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, порядке и месте их получения по тел. 53-33-01.

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