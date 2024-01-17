Петрозаводск готовится проводить зимнюю Спартакиаду

1 февраля Петрозаводск примет III зимнюю Спартакиаду Союза городов центра и северо-запада России. Около 500 спортсменов приедут в столицу Карелии.

Состоятся соревнования по лыжным гонкам, фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту, спортивному ориентированию, регби и трейлю. Померяются силами команды Великого Новгорода, Вологды, Иваново, Пскова, Сыктывкара, Череповца, Ярославля и Архангельска. Победитель Спартакиады определится по сумме очков, набранных командой в пяти видах спорта.

Петрозаводск участвует во всех семи видах программы Спартакиады. В нашей команде 70 спортсменов. Главный судья соревнований - руководитель Дирекции спортивных сооружений и спортивной подготовки Петрозаводского городского округа Андрей Сандальнев, мастер спорта СССР по спортивному ориентированию.

Состязания пройдут в спортивном комплексе «Луми», Республиканском спортивном комплексе «Курган», на городском стадионе «Юность», городской трассе «Фонтаны», парке Радиозавода и конькобежном стадионе города Сортавала. // Фото: дирекция спорта Петрозаводска.