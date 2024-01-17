17 января 2024, 15:44
Карельские ориентировщицы выиграли бронзу чемпионата России
Спортсменки из Петрозаводска успешно выступают в Челябинской области
Сборная Карелии выиграла бронзу в эстафете на чемпионате России по спортивному ориентированию. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки.
Соревнования проходят в городе Кыштым Челябинской области. Сегодня проходили эстафеты. Жеская сборная Карелии в составе Галины Рой, Надежды Холманских и Александры Русаковой сумела занять третье место.
Все девушки - воспитанницы спортивной школы №2 Петрозаводска. // Фото Центра спортивной подготовки