Карельские ориентировщицы выиграли бронзу чемпионата России

Сборная Карелии выиграла бронзу в эстафете на чемпионате России по спортивному ориентированию. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки.

Соревнования проходят в городе Кыштым Челябинской области. Сегодня проходили эстафеты. Жеская сборная Карелии в составе Галины Рой, Надежды Холманских и Александры Русаковой сумела занять третье место.

Все девушки - воспитанницы спортивной школы №2 Петрозаводска. // Фото Центра спортивной подготовки