Петрозаводчанку покажут в популярном шоу по телевизору

Сегодня, 30 апреля петрозаводчанка Светлана Яскеляйнен выступит во всероссийском вокальном телеконкурсе «Новая звезда -22» на канале «Звезда».

Традиционно на одной сцене собираются самые талантливые исполнители из 85 регионов нашей страны. Светлана представляет Карелию. Она живет в Петрозаводске, профессиональный музыкант: играет на скрипке и поет, ведет занятия по вокалу с детьми и взрослыми. Мы уже подробно рассказали о ней и ее семье. Запись передачи со Светланой Яскеляйнен выйдет в эфир телеканала «Звезда» сегодня в 22.30. Ее песня откроет конкурсный вечер. Не пропустите!

Светлане Яскеляйнен, конечно, требуется наша поддержка, ведь тот из участников, кто наберет наибольшее количество голосов зрителей, выйдет в финал, который состоится 12 июня - в День России.

Проголосовать за Светлану Яскеляйнен можно будет с 30 апреля с 22.30 по 1 мая до 23.59. Для этого нужно отправить SMS с кодом Светланы Яскеляйнен - NZ 10 (пробел обязателен, регистр букв не имеет значения) на номер 5544.

Стоимость SMS МТС - 35 рублей, остальные операторы - 40 рублей. С одного номера можно отправить не более 20 SMS.

Все средства будут переданы в фонд «Измени одну жизнь», который оказывает помощь детям-сиротам. Фото: «Петрозаводск говорит»