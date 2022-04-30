Очевидцы сняли пролет ракеты в небе над Карелией

Жители Сегежи сняли на видео пролет некого объекта по ночному небу. Ролик появился в паблике «Сегежа online».

На кадрах видно, как объект летит по небу по причудливой траектории. «Вроде как ракета Ангара», - подписали видео его авторы.

Отметим, что вечером 29 апреля с космодрома в Плесецке действительно был произведен запуск ракеты «Ангара-1.2». Так получилось, что запуск совпал с полярным сиянием. Паблик AstroAlert опубликовал шикарное видео этого эпизода. Фото: скриншот видео паблика «Сегежа online»