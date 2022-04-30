Школьник из Петрозаводска выиграл всероссийскую олимпиаду по истории

Подведены итоги всероссийской олимпиады «В мир права». В конкурсе, который длился четыре месяца, участвовали более семи тысяч школьников со всей страны. Среди победителей оказался и житель Петрозаводска, сообщает пресс-служба мэрии города.

Победителем олимпиады по профилю «История» стал учащийся гимназии №17 карельской столицы Илья Хаймин.

Это не первая награда девятиклассника на подобных конкурсах. В течение учебного года Илья становился призером всероссийских олимпиад «Высшая проба», «Ломоносов», проектов РАНХиГС, Российского государственного гуманитарного университета и многих других. Фото мэрии Петрозаводска