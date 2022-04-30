Коронавирус продолжает уносить жизни людей в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 48 человек. Среди заболевших три ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

В Карелии болезнь унесла жизнь еще одного человека. Общее число жертв пандемии в республике выросло до 1496. Фото: pixabay.com/mohamed_hassan