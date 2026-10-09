Преобразилась дорога к Дому молодежи в Петрозаводске

Дорожники заасфальтировали подъезд к важному социальному объекту в карельской столице

Фото со страницы Инны Колыхматовой в соцсети

Продолжается ремонт дороги к Дому молодежи. На подъезде к зданию в Трелевочном переулке положили новый асфальт, рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

То, что было запланировано летом: расширение дорожного полотна, укладка нового асфальта и замена бортового камня, – все появилось у этого важного социального объекта.

В середине сентября начались земляные работы, к настоящему моменту не только обновлено дорожное покрытие, но также и расширена проезжую часть и обустроен бортовой камень. Так что теперь приезжать на мероприятия в Дом молодежи будет очень комфортно и безопасно.

Напомним, Дом молодежи был открыт в Петрозаводске минувшей весной. Объект уже стал важным центром притяжения.