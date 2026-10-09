Турпоезд впервые прокатит пассажиров сразу по всем курортам Балтики

В ноябре запустят первый круизный поезд по Калининградской области

Фото: Петрозаводск говорит

Новый турпоезд «Балтийское кольцо» примет первых путешественников 27 ноября. Пассажиры совершат трехдневную поездку по Калининградской области.

О запуске первого круизного поезда, который соединит Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. А заключительную часть маршрута поезд проследует на паровозной тяге, рассказали в пресс-службе РЖД. За три дня туристы побывают на всех курортах Балтики и многое узнают о Калининградской области.

Путешественники увидят Кафедральный собор, виллы Амалиенау и Рыбную деревню, городские ворота, оборонительные башни и другие локации Калининграда, узнав, как менялся город на протяжении столетий. В маршрут также включены посёлок Янтарный с его янтарным производством и Куршская коса с Танцующим лесом и другими потрясающими местами.

Пассажиров ждет путешествие в формате «отеля на колёсах» – днём туристы знакомятся с достопримечательностями, ночью – отдыхают в комфортабельных вагонах поезда.



Как уточнили в РЖД, следующие рейсы поезда «Балтийское кольцо» запланированы на 2 и 5 января.