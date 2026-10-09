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9 октября 2026
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Общество

В Карелии мама погибшего мобилизованного передала автомобиль интернату

Ладвинскому дому-интернату передали ключи от отечественного автомобиля
ключ автомобильный
изображение сгенерировано Алисой AI

Жительница Карелии, потерявшая сына на СВО, направила часть выплат на благотворительность. Женщина Нина Барсова призналась, что решение было общим – ее и обоих сыновей.

Мужчина отправился на передовую по мобилизации в составе штурмового отряда, 39-летний боец погиб в июле 2024 года. Мама бойца решила помочь нуждающимся. 8 октября женщина передала ключи от семиместной машины дому-интернату в Ладве, где живет ее старший сын.

В социальном учреждении проживает 255 человек, в том числе 36 детей. У сотрудников теперь есть возможность возить подопечных в медицинские учреждения, на экскурсии и другие мероприятия с комфортом.

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