В Карелии мама погибшего мобилизованного передала автомобиль интернату

Ладвинскому дому-интернату передали ключи от отечественного автомобиля

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Жительница Карелии, потерявшая сына на СВО, направила часть выплат на благотворительность. Женщина Нина Барсова призналась, что решение было общим – ее и обоих сыновей.

Мужчина отправился на передовую по мобилизации в составе штурмового отряда, 39-летний боец погиб в июле 2024 года. Мама бойца решила помочь нуждающимся. 8 октября женщина передала ключи от семиместной машины дому-интернату в Ладве, где живет ее старший сын.

В социальном учреждении проживает 255 человек, в том числе 36 детей. У сотрудников теперь есть возможность возить подопечных в медицинские учреждения, на экскурсии и другие мероприятия с комфортом.