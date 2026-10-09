Карельский кинолог со служебной собакой Эшли – лучшие в личном зачете

Команда Карелии вошла в десятку сильнейших на чемпионате МВД России по многоборью кинологов

Фото: МВД Карелии

В Казани прошел традиционный Чемпионат МВД России по многоборью кинологов – состязались полицейские и их служебные собаки из самых разных регионов страны. В соревнованиях приняли участие 84 команды и более 250 специалистов-кинологов.

Карельские полицейские и их четвероногие напарники показали на чемпионате высокий профессионализм и важные умения. Так, среди всех команд кинологи из Карелии заняли 8 место и вошли в десятку лучших, рассказали в МВД Карелии.

А в личном зачёте карельский специалист-кинолог со служебной собакой Эшли были удостоены первого места в поиске, обнаружении и обозначении взрывчатых веществ, взрывных материалов, оружия и боеприпасов.

Remote video URL Видео МВД Карелии

Высокие результаты на чемпионате достигнуты благодаря кропотливой работе кинологов карельской полиции – ежедневной дрессировке и тренировке служебных собак, отметили в ведомстве.