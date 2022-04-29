В праздники троллейбусы Петрозаводска будут работать в особом режиме

В Петрозаводске с 1 по 3 мая троллейбусы будут работать по графику воскресенья, а с 7 по 9 мая - по графику субботы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Расписание троллейбусов скорректировано в связи с изменением пассажиропотока в праздничные дни.

С 1 по 3 мая первые троллейбусы №1 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена. С Заводской улицы первые троллейбусы №3 будут выезжать на свой маршрут в 8:36, последние в 21:40, с остановки «Хлебокомбинат» в 8:35 и 22:21 соответственно. Первые троллейбусы №5 будут выезжать на свой маршрут в 8:30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22:14, «ДСК» в 22:06. С улицы Корабелов первые троллейбусы №6 будут выезжать на свой маршрут в 8:30, последние в 21:57, с Товарной станции в 8:16 и 21:45 соответственно.

7 и 9 мая первые троллейбусы №1 будут выезжать на свой маршрут в 7.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:37 с улицы Хейкконена. С Заводской улицы первые троллейбусы №3 будут выезжать на свой маршрут в 7:30, последние в 21:57, с остановки «Хлебокомбинат» в 7:35 и 22:15 соответственно. С Лыжной улицы первые троллейбусы №5 будут выезжать на свой маршрут в 7:30, последние в 22:05, от остановки «ДСК» в 7:35 и 22:07 соответственно. С улицы Корабелов первые троллейбусы №6 будут выезжать на свой маршрут в 7:40, последние в 21:57, с Товарной станции в 7:30 и 21:45 соответственно. Фото мэрии Петрозаводска