Жители Карелии могут участвовать в «Минуте памяти»

Учителя, школьники и студенты Карелии могут принять участие во всероссийской акции «Минута памяти». Проект Форума Классных руководителей поможет рассказать о важной странице нашей истории простым языком.

Для того, чтобы стать его участником, надо записать минутное видео с рассказом о своих родственниках – участниках или очевидцах Великой Отечественной войны.

«Почитать семейный архив, посмотреть фотографии, поговорить со старшими родственниками и сделать небольшую историю о ветеране войны или тыла, который есть или был в вашей семье», – говорится в группе Форума классных руководителей.

Затем готовое видео надо опубликовать запись в клипах «ВКонтакте» с хэштегом #минутапамяти2022 Более подробно об участии в проекте рассказывается здесь.

Организаторы акции считают, что участие в «Минуте памяти» позволит сохранить память о героическом прошлом каждой отдельной семьи и страны в целом. А минутная история помогает поделиться этой памятью с другими.

«Я считаю, что патриотическое воспитание в общеобразовательном учреждении должно стоять на первом месте. Затем уже трудовое, экологическое и так далее. Патриотами мы должны оставаться всегда, потому что именно наши выпускники будут создавать будущее наших детей», – говорит участник Форума классных руководителей -2021 из Карелии Елена Скалий.

Для победителей предусмотрены личные и групповые призы в 10 с лишним номинациях. (фото: vk.com, скриншот)