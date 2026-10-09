Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2026 года

Бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй удостоена почетного звания

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Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

Отмечается, что Пиллэй получила награду «за ее усилия по укреплению мира и международного права».

Нави Пиллэй родом из ЮАР. Она была судьей Международного уголовного суда, председателем международного трибунала по Руанде. С 2008 по 2014 год правозащитница была верховным комиссаром ООН по правам человека.

Ранее сообщалось о том, что Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон.