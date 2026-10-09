Тысячи бутылок элитного вина на миллионы евро украли в Италии

Один из старейших винодельческих домов Италии обворовали. На двух грузовиках злоумышленники вывезли 30 тысяч бутылок элитного вина на примерно пять миллионов евро. По сообщению СМИ, кража стала одной из крупнейших в новейшей истории винодельческой отрасли.
Воры забрались на склад компании Marchesi Antinori в Тоскане в выходные. В это время на винодельне готовили партию дорогих вин для отправки за рубеж, сообщает «Фонтанка».
Злоумышленники смогли отключить сигнализацию, а потом свободно загрузили ящики с бутылками в грузовики. Пропажу обнаружили лишь 5 октября. Есть опасения, что украденное вино вскоре может появиться на рынке. Пока по делу о крупной краже никого не задержали.