Тысячи бутылок элитного вина на миллионы евро украли в Италии

Воры отключили сигнализацию и проникли на винодельню в Тоскане, откуда на грузовиках вывезли дорогой алкоголь

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Один из старейших винодельческих домов Италии обворовали. На двух грузовиках злоумышленники вывезли 30 тысяч бутылок элитного вина на примерно пять миллионов евро. По сообщению СМИ, кража стала одной из крупнейших в новейшей истории винодельческой отрасли.

Воры забрались на склад компании Marchesi Antinori в Тоскане в выходные. В это время на винодельне готовили партию дорогих вин для отправки за рубеж, сообщает «Фонтанка».

Злоумышленники смогли отключить сигнализацию, а потом свободно загрузили ящики с бутылками в грузовики. Пропажу обнаружили лишь 5 октября. Есть опасения, что украденное вино вскоре может появиться на рынке. Пока по делу о крупной краже никого не задержали.