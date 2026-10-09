Устроившего бойню военного психиатра расстреляют в США

В Штатах собираются устроить публичную казнь

изображение сгенерировано Алисой AI

В США собираются публично казнить бывшего военного психиатра. В 2009 году мужчина устроил бойню на одной из баз в Техасе, убив тринадцать человек, десятки были ранены. Его остановили полицейские, мужчина был ранен и теперь передвигается в инвалидной коляске.

Преступника собираются расстрелять 3 декабря, причем американские власти намерены устроить прямую трансляцию. На какой платформе ее покажут и допустят ли зрителей на место казни, еще неизвестно.

По сообщению СМИ, если приговор будет исполнен, то это станет первой военной казнью в США с 1961 года, а через расстрел - с 1945-го.