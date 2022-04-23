Новая звезда Светланы Яскеляйнен. Петрозаводчанка в конкурсе ТВ

Текст: Ольга Малышева

С горки — на скрипке!

В пять лет Свету записали в музыкальную школу при Доме творчества в Кондопоге, где она училась играть на скрипке и занималась с педагогом вокалом. Зимой каждый раз, выходя после занятий, она с ребятами шла кататься с горки. Кто мчался с горы на картонках, кто — на ледянках. А она очень боялась потерять или оставить скрипку и съезжала с горки... на ней. К счастью, футляры делали в то время такие, что никакие попы и горки не могли их сломать.

Теперь, вспоминая Кондопогу, горку и скрипку, Света улыбается: «Как истинный музыкант я не оставляла инструмент и не отказывала себе в детских желаниях».

Шутки шутками, но через некоторое время Света уехала в Петрозаводск, в школу искусств, где в то время учились одаренные дети со всей Карелии, после поступила в колледж при Петрозаводской консерватории, затем в консерваторию, но вот ее не стала оканчивать — ушла учиться на психолога.

— Просто я на тот момент выбрала педагогику — обучение детей музыке. Мне важно было понять, как это делать более комфортно для психики ребенка. Ведь многим после окончания музыкальной школы хочется сжечь инструмент, диплом и все, что с этим связано.

Я подумала, что знание психологии поможет мне учить так, чтобы дети не проклинали родителей за то, что они отдали их в музыкалку.

«Мамихлапинатапай»

Светлана — человек творческий, она не только занимается с учениками, но ей нравится и самой выходить на сцену, заражать слушателей своими эмоциями. Она не против пробовать себя в чем-то новом.

В ноябре 2016 года она «ВКонтакте» получила сообщение от пользователя под ником Твой друг. Он писал, что собирает талантливых людей в театральный проект Национальной библиотеки, и пригласил ее принять участие…

— Я подумала–подумала и решила прийти, — вспоминает Света.

Первым, кого она встретила, был высокий молодой человек, тот самый Твой друг. Он проводил в зал, объяснил, что спектакль будет называться «Мамихлапинатапай».

— Это слово из яганского языка (язык племени яган (онас), кочевых аборигенов архипелага Огненной Земли в Южной Америке) указано в Книге рекордов Гиннесса в качестве «наиболее емкого слова» и считается одним из самых трудных для перевода. Оно означает «Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым», — поясняет она.

Молодые люди смотрели друг на друга, но не решались заговорить, лишь после второй репетиции Твой друг вдруг сказал: «Давай прогуляемся!»

Прогулка длилась шесть часов. За это время они обсудили планы на жизнь и поняли, что нравятся друг другу… Спектакль так и не поставили, зато через полгода молодые люди сыграли свадьбу.

Все в жизни делается для чего-то, вот и постановка со странным названием была кем-то задумана, наверное, для того, чтобы Светлана и Евгений встретились.

Охота к перемене…

— Мы всегда за то, чтобы не стоять на месте, учиться, развиваться, — говорит Светлана. — Мой муж поступил в МГУ в магистратуру на бюджет, но стал сомневаться, стоит ли ехать на учебу, все-таки у нас двое детей. Тогда дочке было четыре-пять месяцев, а сыну на год больше, — рассказывает Светлана. — Но я сказала, надо попробовать, есть шанс, надо им воспользоваться.

В Москву они поехали всей семьей. В какой-то степени им повезло: из-за ковидных ограничений университетские лекции проходили в онлайн-формате: не надо было тратить время на дорогу, к тому же Света смогла прослушать часть курса, так что тоже училась, а еще занималась с учениками, ходила на курсы. Когда мужу осталось дописать диплом, решили вернуться в Петрозаводск.

— Мы поняли, что хотим применить свои знания здесь. Мой муж ингерманландец, ему важна идентификация с Карелией, важно продвигать ее культуру. И мне она тоже интересна. В детстве в Кондопоге я изучала финский язык, карельский, играла финскую и карельскую фолк-музыку, мне это было интересно. Конечно, хотелось, чтобы в Петрозаводске дороги были ровнее, чтобы тротуары мыли, как в Москве, но мы решили применить полученный опыт, знания здесь.

— Вы преподаете эстрадный вокал и являетесь артисткой «Кантеле»?

— Я недавно ушла из ансамбля…

- Фольклор и эстрадная песня не ужились?

— Нет, никакого противоречия между фольклором и эстрадой не было. У меня же все хитро. В «Кантеле» я играла на скрипке. Конечно, у меня классическое образование, а фолк-музыка — это другая свобода, другое звукоизвлечение, так что приходилось переобучаться, но это интересно. Что касается эстрадной песни, то она опирается на джаз — в каком-то смысле тоже народную музыку, просто далеких от нас племен. В ней есть похожие приемы: удар на вторую долю, например. Вообще, мне нравится узнавать, пробовать что-то новое.

Наверное, это качество в первую очередь и подтолкнуло Светлану Яскеляйнен послать заявку на участие в конкурсе «Новая звезда» на канале «Звезда». Этот проект привлек ее внимание с первого выпуска. Понравилось, что участники — от солистов до хоров — не просто поют, но и представляют свои регионы. Каждый выпуск — небольшое путешествие по стране. К тому же в жюри профессионалы, дающие хорошие комментарии. А еще она обратила внимание на отзывы участников, они отмечали «здоровскую» атмосферу, наполненную творчеством, позитивом.

— Это было удивительно, потому что в конкурсах обычно жесткая конкуренция, каждый сам за себя, а тут только положительные и восторженные отзывы. Мне стало любопытно.

Здоровое любопытство, как известно, подталкивает людей вперед. Поэтому, когда ей попалось на глаза объявление об очередном конкурсе «Новой звезды», она решила вступить на эту зыбкую почву.

Муж ее поддержал, дети, как рассказывает Светлана, пока она готовилась, говорили: «Мама, не пой!», а когда выучили ее песню, стали просить петь только ее.

Заявку на участие в конкурсе Светлана Яскеляйнен отправила в мае, когда еще жила в Москве, ответ получила в октябре, съемки проходили в декабре, а программу с ее участием мы увидим 30 апреля — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

Но участие в этом конкурсе, действительно стало для нее сказочным событием.

Телекухня

— Не надо забывать, что это все-таки шоу. Как в любом медийном пространстве, здесь людям надо что-то говорить, что-то смотреть, здесь кипят эмоции… Но администраторы сделали все, чтобы атмосфера была, как в творческом лагере, — делится впечатлениями Света. — Мы взрослые, самодостаточные артисты, у некоторых уже есть альбомы, клипы, кто-то исполняет главные роли в театре, но при этом мы все очень тепло друг друга поддерживали, общались, помогали.

На репетицию Света приехала со своими платьями, но организаторы сказали, что они не подходят, надо поискать что-то другое. И тут же ей конкурсантки стали предлагать свои вещи, стилисты помогали подобрать образ.

— Когда в Петрозаводске я работала в детском коллективе, была одним из педагогов, мы тоже придумывали костюмы. Приходилось делать их по принципу: «я его слепила из того, что было». Мне казалось, что так не должно быть… Нормально: точно так работают и на телевидении. Собирают из того, что было, но получается очень красиво, — рассказывает Светлана. — Это могут быть простые вещи, главное, чтобы смотрелись органично и были удобными.

С продюсерами проекта

Выступление ей помогал готовить хореограф, который работает тоже с детской группой — с «Домисольками». Из этого общения она вынесла урок: чтобы номер получился, вовсе не следует все усложнять.

А что действительно оказалось непростым, так это работа в специальных наушниках — инейрах.

— Это совершенно другой акустический опыт. Ты выходишь на сцену, слышишь только себя, как стучит твое сердце… Видишь людей, но не слышишь их — в ушах только фонограмма, твой голос… Поначалу это пугает, но за репетиции к этому тоже привыкаешь.

«Хочу в финал!»

— Вы говорили о доброжелательной атмосфере, но во время выступления вдруг начинают гаснуть звезды — это члены жюри говорят свое «нет». Разве не обидно?

— Неприятно, конечно, но на самом деле ты фокусируешься на выступлении. Задача артиста — не ждать ответной реакции, потому что если ты понимаешь, что это съемка, шоу, то ты просто должен сделать все хорошо и получить удовлетворение от выступления. Если же ты хочешь получить мнение жюри, то это провальный план, потому что у членов жюри нет задачи говорить тебе приятные слова, у них задача абсолютно другая.

Когда я пела, я не видела жюри. Единственное, я боялась, вдруг полностью заглушат фонограмму: бывают такие моменты, когда жюри гасит звезды практически сразу и ты можешь недопеть. Вот это тяжело.

А вообще, запись — это очень энергозатратное и эмоциональное событие. Я после выступления была в таком состоянии, что в интервью не смогла ничего сказать, только плакала.

Запись передачи с участием Светланы состоялась, теперь она ждет выхода ее в эфир и голосования. В этом конкурсе жюри называет одного финалиста, а другого выбирают зрители. Пройдет тот, кто наберет больше зрительских голосов.

Светлана не знает, как смонтируют передачу, что покажут, но в любом случае оценивает свое участие в «Новой звезде» как положительный опыт, после которого хочется идти дальше.

А еще она очень хочет попасть в финал телеконкурса, чтобы снова окунуться в эту творческую круговерть, понять новое и помочь другим зажечь свои звезды…

— Мечтаю открыть в Петрозаводске свою вокальную школу… — признается она. — В Москве это востребовано, и в Петрозаводске, думаю, тоже, недаром в последнее время у меня появилось много взрослых учеников, которые хотят петь красиво.

Запись передачи со Светланой Яскеляйнен выйдет в эфир телеканала «Звезда» 30 апреля.

Проголосовать за нее можно будет с 30 апреля с 22.30 по 1 мая до 23.59. Для этого нужно отправить SMS с кодом Светланы Яскеляйнен — NZ 10 (пробел обязателен, регистр букв не имеет значения) на номер 5544.

Стоимость SMS МТС – 35 рублей, остальные операторы 40 рублей. С одного номера можно отправить не более 20 SMS.

Все средства будут переданы в фонд «Измени одну жизнь», который оказывает помощь детям-сиротам.