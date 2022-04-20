Доктор прописал музыку

Сергей Стангрит, петрозаводский композитор, дирижер, педагог — человек уникальный. Например, он мультиинструменталист: играет не только на самых разных музыкальных инструментах, но может запросто извлечь большое количество звуков даже при помощи собственных рук.

Сергей Яковлевич — создатель фольклорного ансамбля «Воробьишки» (”Varpuset”), из которого в свое время получился концертный коллектив, объездивший с гастролями Россию и другие страны. А ансамбль этнической музыки и импровизации «Джинс-кантеле», бессменным руководителем которого является Стангрит, на этой неделе отмечает свое 25-летие.

Свои таланты карельский музыкант обращает на благо детей, нуждающихся в помощи. Более 20 лет в нашей республике успешно реализуется авторская методика музыкальной терапии Сергея Стангрида, основанная на использовании национальных музыкальных инструментов, песен и танцев и рекомендованная Минздравом России врачам.



Часть I