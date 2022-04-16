Российская премьера снятого в Карелии фильма состоится в Петрозаводске

В петрозаводском кинотеатре «Премьер» 25 апреля в 15:00 состоится премьера фильма «Старая песня» (12+), снимавшегося в старинных северных деревнях Карелии. Это будет старт российского показа короткометражного фильма, снятого по мотивам рассказа Константина Паустовского «Колотый сахар». За несколько дней до этого на кинофестивале «Bridge of Peace» во Франции пройдет его мировая премьера.

Сценарий воплощала команда профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, активное участие в съемках принимали и жители республики. Как рассказали в пресс-службе правительства республики, технически и организационно киногруппе помогал Союз кинематографистов Карелии.

Съемки проходили в июле прошлого года в Ялгубе и Лахте. Главные роли исполнили московские актеры Юрий Лопарев и Богдан Кибалюк. С ними в кадре можно увидеть и актеров карельского тетра. Народные песни в картине исполняет студентка РАМ им. Гнесиных Арина Кузнецова, которая родилась и выросла в Карелии. Фото: fb.ru.