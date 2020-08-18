Петрозаводчанку обманули на 68 тысяч рублей при ремонте дачи

Жительница Карелии захотела сделать пристройку к даче, но была обманута рабочим.

Как рассказали в полиции, 49-летняя петрозаводчанка нашла мастера, готового взяться за выполнение работ. Мужчина сделал предварительный расчет и назвал сроки выполнения. После устной договоренности заказчица перевела ему 68 тысяч рублей на материалы. Однако работы так и не начались, а строителя и след простыл.

Женщина не смогла самостоятельно найти скрывшегося мастера и обратилась в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 36-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что потратил чужие деньги на собственные нужды. Мужчина обещал возместить ущерб.