Петрозаводчанку могут наказать за шопинг с чужой картой

Горожанку, которая нашла на улице банковскую карту и решила воспользоваться ей в своих целях, обвиняют в мошенничестве. Сейчас жещина находится под подпиской о невыезде, сообщает МВД по Карелии.

С заявлением о пропаже в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что с его банковского счета исчезли 10 000 рублей. Как выяснилось, незадолго до этого он потерял свою банковскую карту. Мужчина заметил пропажу лишь тогда, когда на телефон стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств.

Стражи порядка установили, что деньгами заявителя распорядилась 30-летняя петрозаводчанка. Женщина рассказала, что нашла карту на улице и сразу отправилась по магазинам совершать покупки. Расплачивалась она бесконтактным способом.