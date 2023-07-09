Петрозаводчанка взяла в кредит больше миллиона и перевела мошенникам

Неизвестный позвонил 55-летней петрозаводчанке и сообщил, что злоумышленники оформили кредит от ее имени. Поверив мошеннику, женщина лишилась более 1 300 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Она несколько дней вела переговоры с «банковскими служащими» и «следователями». В итоге выполнила все их инструкции и перевела на некий «резервный» счет огромную сумму.

Большую часть этих денег горожанка взяла в кредит, который ей теперь предстоит отдавать. Возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com