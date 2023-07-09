Автомобилист в Петрозаводске на скорости врезался в забор

Вечером 8 июля, в субботу, нелепая авария произошла в карельской столице. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В кадре автомобилист летит по перекрестку улиц Железнодорожной и Шотмана. Водитель проскакивает на желтый свет не вписывается в поворот.

В результате он врезается в ограждение. Происходящее попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк». Комментаторы предположили, что человеку могло стать плохо за рулем. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте