09 июля 2023, 11:27
Автомобилист в Петрозаводске на скорости врезался в забор
Водитель пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и попал в ДТП
Вечером 8 июля, в субботу, нелепая авария произошла в карельской столице. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
В кадре автомобилист летит по перекрестку улиц Железнодорожной и Шотмана. Водитель проскакивает на желтый свет не вписывается в поворот.
В результате он врезается в ограждение. Происходящее попало на камеру наблюдения компании «Ситилинк». Комментаторы предположили, что человеку могло стать плохо за рулем. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте