Петрозаводчанка вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Москве объявлены имена победителей онлайн-полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает правительство Карелии.

В полуфинале второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», приняли участие 118 конкурсантов из 48 регионов России. В финал вышел 31 участник из 20 регионов страны, в том числе представитель Карелии.

«Я с 2012 года в туризме, и сейчас конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» – это самое классное место, чтобы заявить о себе, получить оценку эксперта. Я очень довольна участием: мой план был протестировать идею, и теперь я еду в Нижний Новгород за победой. Участие дает широкие возможности для дальнейших шагов по развитию»,

– поделилась впечатлениями от конкурса Марина Соколова.

Посмотреть трансляцию онлайн-полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Москве можно на Youtube-канале проекта.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». // Фото: gov.karelia.ru welcomecup.ru