Представляем победителя мая конкурса «Будни и праздники всей семьёй»

Конкурс «Будни и праздники всей семьёй», который с начала года проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подошел к концу. Сегодня мы подводим итоги майского этапа и объявляем победителя.

С 13 по 18 мая на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии голосовали за лучшие конкурсные работы. Больше всего лайков собрали фотографии Сергея Герасимова и семьи Богдановых. Остальные участники набрали примерно равное количество голосов.

Редакция решила согласиться с большинством читателей и признать победителем мая Сергея Герасимова.

«На фото дочь Ева и жена Лариса в Музыкальном театре. Больше всего нам нравится всей семьёй посещать театр и массовые гулянья в городе. Устраивать во дворе пикник, ходить в лес, собирать грибы»,

— написал Сергей Герасимов.

Поздравляем победителя! Семье Сергея Герасимова достанется приз — профессиональная фотосессия с фотографом Еленой Аляхнович. Сертификат можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01. В конце мая мы объявим новый конкурс для наших читателей. Следите за новостями! // Фото: vezha.ua