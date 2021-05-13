Выбираем лучший кадр мая конкурса «Будни и праздники всей семьёй»

Пришло время выбрать последнего победителя конкурса «Будни и праздники всей семьёй», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Начинаем голосование за лучший снимок мая.

Конкурсные работы участников, претендующих на победу в мае, можно посмотреть здесь. Голосование начинается 13 мая и продлится до 18 мая. В тот же день будет объявлен победитель. Его выберет редакция из числа трёх участников, набравших наибольшее количество читательских голосов. Заходите в группу ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и ставьте лайки под понравившимися снимками!

Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович. Лучший снимок будет опубликован в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Прием конкурсных работ завершён. Ждите анонса следующего фотоконкурса. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: russtoday.com