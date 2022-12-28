Петрозаводчанка втайне от сожителя взяла кредиты и стала мошенницей

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней петрозаводчанки. Ее обвиняют в мошенничестве.

Летом женщина, используя мобильный телефон сожителя, оформила в Интернете от его имени два кредита в микрофинансовой организации, рассказали в пресс-центре прокуратуры. Она получила 50 тысяч рублей, потратила деньги и ничего своему возлюбленному не сказала. Тем не менее правда вскрылась.

Женщина признала вину и раскаялась. Уголовное дело о мошенничестве направили на рассмотрение в суд. Наказание может составить от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет. // фото unsplash.com