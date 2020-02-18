Петрозаводчанка украла iPhone и Apple Watch у подруги в Сочи

22-летнюю жительницу столицы Карелии подозревают в краже мобильного устройства Apple iPhone Xs Max и наручных часов Apple Watch у 29-летней знакомой в Сочи. Потерпевшая заявила о пропаже устройств в полицию. Ущерб составил 86 тысяч рублей.

Подозреваемую, ранее судимую петрозаводчанку, задержали на одной из улиц города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. Мобильный телефон и смарт-часы полицейские изъяли и вернули законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Подозреваемая петрозаводчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.