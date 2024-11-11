Петрозаводчанка стала Мисс на конкурсе «Тихая красота»

На конкурсе «Тихая красота» в Новосибирске отметили участницу из Карелии. Петрозаводчанка Ариадна Любимова стала Мисс Тихая красота.

15 участниц с нарушением слуха из Новосибирска, Самары, Таганрога и Петрозаводска боролись за звание самой красивой.

Участницы представили «визитные карточки», продемонстрировали национальные костюмы, показали творческие номера и продефилировали в вечерних платьях. // фото VK-паблик «Жемчужина России»