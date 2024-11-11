11 ноября 2024, 15:11
Петрозаводчанка стала Мисс на конкурсе «Тихая красота»
Ариадну Любимову отметили на конкурсе красоты среди женщин с нарушением слуха
На конкурсе «Тихая красота» в Новосибирске отметили участницу из Карелии. Петрозаводчанка Ариадна Любимова стала Мисс Тихая красота.
15 участниц с нарушением слуха из Новосибирска, Самары, Таганрога и Петрозаводска боролись за звание самой красивой.
Участницы представили «визитные карточки», продемонстрировали национальные костюмы, показали творческие номера и продефилировали в вечерних платьях. // фото VK-паблик «Жемчужина России»