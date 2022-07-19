Петрозаводчанка поучаствовала в «спецоперации» и лишилась 5 миллионов

33-летняя жительница столицы Карелии лишилась собственных накоплений и осталась один на один с несколькими кредитами. Мошенники зло обманули петрозаводчанку.

Лжебанкир сообщил ей по телефону, что с ее счетов злоумышленники пытались украсть 1 630 000 рублей. Испуганная горожанка поверила в услышанное и обезопасила свои накопления - обналичила и перевела всю сумму на «безопасный счет».

На следующий день ей сообщили об оформленном на ее имя кредите в размере трех миллионов рублей. Лжебанкир предложил ей самой взять в кредит три миллиона и снова положить эти деньги «на безопасный счет».

Звонивший строго-настрого запретил ей рассказывать кому-либо, поскольку слухи могли сорвать спецоперацию по поимке мошенников. Петрозаводчанка поверила и беспрекословно выполнила все, что от нее хотели. Ей выдали несколько кредитов, вдобавок она перевела 440 000 рублей в качестве некой комиссии за возврат средств.

Всего петрозаводчанка лишилась 5 070 000 рублей, сообщили в пресс-центре регионального МВД. Телефонные номера, с которых звонили незнакомцы, оказались заблокированы. Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве. (фото unsplash.com, Andrej Lišakov)