Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Кеми

Сегодня ночью в одном из домов в Кеми произошел пожар. Судя по видеозаписи, размещенной пожарной охраной Кемского района, горела квартира на верхнем этаже трехэтажного жилого дома.

Сигнал о ЧП на Пролетарском проспекте поступил спасателям 19 июля в 02:33. Спасатели эвакуировали людей из опасной зоны. На улицу вывели пятерых, включая трех детей. Возгорание в квартире ликвидировали в 03:00. Огонь сильно повредил вещи в помещении. По информации спасателей, один человек погиб до приезда пожарных. (фото скриншоты видео)