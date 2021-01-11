Петрозаводчанка попалась на удочку мошенникам на сайте объявлений

Мошенники продолжают обманывать жителей Карелии в интернете, сообщает пресс-служба МВД по РК. В отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратилась 71-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестные похитили с её банковской карты денежные средства в размере 24 500 рублей.

По словам потерпевшей, она хотела приобрести планшет на одном из популярных сайтов объявлений. Выбрав подходящий гаджет, пенсионерка написала продавцу о своём намерении его купить. Виртуальный собеседник быстро ответил на сообщение. Он изложил условия сделки и отправил ссылку якобы для оплаты товара.

Когда женщина перешла по ней, в браузере открылось диалоговое окно, в котором требовалось ввести реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код с обратной стороны.

Как только заявительница отправила эти данные, с её счёта были списаны все накопления, а продавец планшета перестал выходить на связь. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

