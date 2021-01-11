Изменилось расписание автобусных рейсов в аэропорт «Петрозаводск»

Обновлено расписание следования автобусов маршрутов 100, 112 и 117А от петрозаводского автовокзала в аэропорт и обратно, сообщает сайт Минтранса Карелии.

График составлен таким образом, чтобы автобусы прибывали в аэропорт заранее, и пассажиры могли без спешки пройти регистрацию (заканчивается за 40 минут до вылета) и сдать багаж. Отправление автобусов из аэропорта также планируется с учетом времени, необходимого для прохождения авиапассажирами всех процедур.

С автовокзала Петрозаводска автобусы убывают в 8:00, 10:30 (кроме вторника), 12:00, 13:00, 14:00. Время в пути – 35 минут. Стоимость проезда 70 рублей.

Из аэропорта автобусы выезжают в 9:20, 11:05 (кроме вторника), 12:35, 13:35, 14:35. Время в пути обозначено от 20 минут до 1 часа 10 минут.

Справки по тел. 8 (8142) 76-10-44, ежедневно с 5:30 до 21:00. Информация о движении автобусов в режиме онлайн на сайте и в приложении "Умный транспорт".

Фото с сайта pbs.twimg.com