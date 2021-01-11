Депутаты Петросовета пришли к медикам с гранатами

Депутаты Петросовета приняли участие во всероссийских акциях «Лови гранат» и «С Новым годом, ветеран!», сообщает паблик «Петрозаводский городской Совет».

В частности волонтеры передали в COVID-стационары фрукты для поддержания иммунитета врачей и медперсонала. Накануне праздников депутаты совета Павел Петров и Оксана Политова вручили сотрудникам Республиканской инфекционной больницы и монопрофильного центра на базе госпиталя ветеранов войн гранаты, мандарины и лимоны. Они поздравили медиков с наступающим Новым годом и поблагодарили их за самоотверженный труд.

Акция «С Новым годом, ветеран!» – это еще одна возможность поблагодарить старшее поколение за их подвиг и создать пожилым людям праздничное настроение. В канун Нового года депутат и волонтер Екатерина Реутова поддержала акцию и поздравила своих подопечных – возрастных петрозаводчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии, а также передала им новогодние подарки.

Фото из группы «Петрозаводский городской Совет»