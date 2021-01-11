Таксиста накажут за нарушение правил перевозки детей

В столице Карелии у торгового центра «Макси» прошло профилактическое мероприятие «Право на безопасность». Автоинспекторы проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.

В итоге рейда был выявлен один нарушитель. Им оказался водитель такси, который перевозил на заднем сиденье ребенка, не пристегнутого ремнем безопасности.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч.3 ст. 12. 23 КоАП РФ. (Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска)